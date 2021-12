Exposição sobre Pompeia, Terra Santa e Antigo Egito chega a Salvador

Salvador irá receber, a partir deste sábado, 25, o museu itinerante 'Maravilhas de Pompeia, Terra Santa e Antigo Egito'. A mostra ficará disponível no Shopping da Bahia, até o da 28 de julho. A visitação ocorre de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos e feriados, das 12h às 21h, no 1º piso.

A exposição reúne 160 peças originais e 153 réplicas. Entre os itens há a estátua original de um deus cananeu de aproximadamente 2000 a. C., também estarão à mostra réplicas de sarcófagos do Faraó Tutancâmon, Busto da Rainha Nefertiti e quatro múmias. Na seção voltada à Pompeia, estão itens que mostram a cultura, do cotidiano e da tragédia ocorrida pela fúria do Vesúvio, em 79 d.C.

A mostra conta com programação de palestras com historiadores, além de exibição de vídeos documentários, aos sábados e domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia), sendo possível o livre retorno à mostra quando for necessário. A exposição também disponibiliza agendamento para escolas e instituições.

adblock ativo