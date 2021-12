Exposição sobre os 100 anos de A TARDE termina domingo

O público baiano tem até domingo, 4, para conferir a exposição "Um Século de Inovações", que celebra o centenário do jornal A TARDE. Instalada no estacionamento G2 do Salvador Shopping, a mostra tem cinco ambientes divididos por temas que relembram os acontecimentos mais marcantes dos últimos 100 anos publicados nas páginas do jornal. O acesso é gratuito.

O primeiro ambiente da exposição é o Túnel do Tempo, com imagens em alta definição com computação gráfica em 2D e 3D que mostram os eventos que marcaram Salvador, a Bahia, o Brasil e o mundo e foram publicados pelo jornal A TARDE. O segundo é dedicado a Ernesto Simões Filho (1886-1957), fundador do jornal. No ambiente Voz do Povo estão registradas algumas das principais manifestações populares noticiadas pelos meios de comunicação.

A imprensa multimídia é tema do quarto ambiente. Nele, o visitante terá mesas digitais para passear por temas como interatividade, convergência de mídias, portabilidade e internet. O quinto, e último, ambiente é um lounge dedicados aos patrocinadores da exposição.

