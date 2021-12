Exposição sobre "Da Vinci" chega a Salvador em novembro

A exposição internacional "Da Vinci - A Exibição" chega em Salvador no dia 21 de novembro com mais de 60 peças. O público poderá interagir com 44 réplicas de invenções do cientista Leonardo Da Vinci.

Alguns dos aparelhos projetados por Da Vinci nem chegaram a ser construídos por conta da falta de tecnologia no século XVI. Entre as invenções que serão expostas estão o parafuso aéreo (princípio do voo de helicóptero), tanque, carro a manivela e máquinas das áreas de robótica.

O público também poderá conferir réplicas de pinturas do artista, como a Monalisa, Anunciação e Santa Ceia. Todas em tamanho original.

A exposição ficará em uma área de mais de mil metros quadrados no estacionamento externo do Salvador Shopping até 17 de janeiro de 2016. Escolas, colônias de férias e grupos podem agendar visita pelo e-mail romana@davinciexpo.com.br.

