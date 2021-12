Exposição sobre Ayrton Senna chega a Salvador

A mostra itinerante Senna Emotion, que mostra a trajetória pessoal e profissional do tricampeão mundial de Fórmula 1, estará aberta ao público no Shopping da Bahia, em Salvador, a partir de sexta-feira, 9, e segue até 8 de novembro. Com cerca de 240 metros quadrados, a exposição é gratuita e ficará aberta das 9h às 22h (segunda a sábado) e 12h às 21h (domingo). O público terá a chance de ver itens originais do acervo da família do piloto.

A mostra está dividida em três áreas temáticas. Na "Valores de um Campeão", o público vai conhecer mais o lado família do piloto, com detalhes da infância. Há também momentos em família, além de ver e fazer fotos junto à réplica do primeiro kart do piloto. Um álbum digital e interativo conta histórias com imagens da época. Por fim, há uma seleção de miniaturas dos carros de F1 e suas escuderias.

Em "O Mito da Fórmula 1", trata-se de um ambiente imersivo que apresenta o Ayrton Senna como piloto, por meio de uma projeção mapeada na parede. Os visitantes poderão interagir com uma projeção para descobrir, através de depoimentos, o que pensavam sobre Senna seus amigos, rivais e profissionais do automobilismo. Em uma vitrine interativa haverá objetos pessoais que faziam parte do dia a dia do piloto, todos originais e exclusivos da exposição. Através de uma tela será possível descobrir detalhes de cada uma das 41 vitórias de Senna na F1.

Na terceira área, "Ayrton Senna do Brasil", o visitante poderá ver a relação de amor, admiração e de retribuição ao povo brasileiro. Através da tecnologia de 'Vídeo Mapping', um carro cenográfico ganha as formas de todas as máquinas que Senna eternizou na Fórmula 1.

Com apenas um toque, o visitante acionará um show audiovisual que simula imagens das quatro escuderias em que correu: Toleman, Lotus, McLaren e Williams. O público também poderá apreciar uma mostra de objetos, dentre eles o capacete com o qual Senna foi tricampeão no Circuito de Suzuka, no Japão, em 1991, integrado num ambiente holográfico.

Além de tudo, o visitante ainda poderá, através de uma solução de realidade aumentada, fazer uma foto com o troféu do GP do Brasil e depois receber em seu e-mail. O documentário SENNA será exibido na integra num espaço reservado para os fãs.

