Exposição 'Sisal' acontece no Atelier Totonho

O Atelier Totonho, localizado na Ladeira do Carmo, em Salvador, receberá de 13 a 27 de dezembro, a exposição 'Sisal: O Brasil na Contemporaneidade', das 9h às 17h, com os artistas Totonho, Kétsia, Negretta Moreira e Meduza. Com abertura para imprensa e convidados no dia 13 de dezembro, às 17h30, a mostra abre oficialmente para todo o público a partir do próximo dia 14.

Com o objetivo de ressignificar o sisal, corda muito utilizada no período da escravidão e ditadura como instrumento de tortura, a exposição busca transformar o elemento, trazendo a ideia de desatá-los para transformar em laços.

"A corda é forte e resistente, assim como nosso povo que resistiu e resiste até hoje às novas formas de tortura e de escravização. Através dessa historicidade do sisal, que compõem nossa exposição, vamos nos expressar no ambiente e nas telas", explicou Juliana Sousa produtora cultural e criadora do conceito do evento.

Outros elementos que relacionam o conceito à história do povo brasileiro também serão utilizados no evento, como folhas secas, velas aromáticas, bebidas de ervas, chás e biscoitos artesanais, trazendo cheiros e sensações que resgatam o encontro com a ancestralidade.

Participam da performance Nutt Mc, que já participou do Slam das Minas BA, além de ter vencido o a Batalha de Mc do Hip-Hop Consciência, na Virada Sustentável de Salvador 2019. Além disso, o músico Zéu Lobo faz voz e violão com um repertório musical politizado.

O evento é gratuito e conta com o apoio do artista plástico Totonho, da fotógrafa Maiara Cerqueira e da produtora EnQuadrado Audiovisual.

