Exposição revela um olhar diferenciado

Com fotos que retratam aspectos característicos da Bahia, foi lançada nesta quarta-feira, 10, a exposição Um Olhar Além da Pauta, que reúne 27 imagens de nove profissionais da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom).

A abertura ocorreu na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), mas a mostra vai percorrer outros órgãos do governo estadual. Colegas, amigos e familiares dos fotógrafos participaram do lançamento da exposição, que tem como curador o fotógrafo da Secom Elói Corrêa.

As imagens registram momentos e locais de Salvador e também de cidades do interior. "Trabalhamos com o fotojornalismo institucional, mas temos um olhar diferenciado. Estamos atentos a tudo que está ao nosso redor. Ver o resultado desse trabalho é também muito importante não só para mim, mas para todos os meus colegas que estão compondo essa exposição", disse ele.

Cada profissional selecionou três fotografias que representam melhor o seu trabalho. Para o coordenador de fotografia da Secom, Manu Dias, o melhor do trabalho do setor é o material humano.

"Apostamos em uma profunda reforma de conceitos, de investir em pessoas que estavam surgindo no mercado, unida à experiência de outras, resultando nesse grupo de profissionais competentes e éticos. Fazer o nosso trabalho é muito importante, mas essa descoberta que fazemos do entorno, no extrapolar a pauta oficial, é um dos objetos da alma", disse o coordenador da equipe.

Além de Elói Corrêa e Manu Dias, a mostra conta com imagens de Amanda Oliveira, Alberto Coutinho, Camila Souza, Carla Ornelas, Mateus Pereira, Pedro Morais e Carol Garcia.

"Observamos tudo o que acontece ao nosso redor, de um ângulo que, muitas vezes, passa despercebido. Ser fotógrafo permite que a gente desenvolva esse olhar mais sensível, pela própria natureza do trabalho. O bacana desse momento é poder ter esse reconhecimento, porque, às vezes, a produção intensa do dia a dia faz com que nem a gente consiga olhar para nossas fotos com tanta atenção", afirmou Carol.

Valorização

De acordo com o secretário de Comunicação do estado, André Curvelo, a proposta é valorizar o trabalho dos fotógrafos. "Isso mostra a sensibilidade de profissionais comprometidos com o trabalho. É uma valorização necessária e justa de quem faz o dia a dia com muita competência e que, muitas vezes, não aparece, trabalha nos bastidores, mas que tem um processo de extrema importância dentro desse processo, dentro da cadeia de comunicação", explicou Curvelo.

