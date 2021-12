Exposição reúne pinturas e gravuras de Poteiro

A Galeria Luiz Fernando Landeiro - Arte Contemporânea, situada no Rio Vermelho, recebe nesta quinta-feira, 1º, às 19 horas, a exposição Poteiro - Pop, que reúne pinturas e gravuras do artista português Antônio Batista de Sousa, apelidado de Antônio Poteiro, porque fazia potes de cerâmica.

Poteiro é considerado um dos maiores artistas naïf no Brasil. "O que chama mais atenção na obra dele são as expressões dos traços. Ele retrata a cultura popular brasileira. E recebe principalmente influência do Centro-Oeste, que tem influência do Nordeste também", afirma o marchand, crítico de arte e curador da exposição, Luiz Fernando Landeiro.

A exposição, apoiada pelo Instituto Antônio Poteiro, é intitulada de Poteiro - Pop por Landeiro. "São obras que tenho adquirido com a família e com o próprio Poteiro. Coleção reunida há oito anos." Os trabalhos escolhidos estão centrados sobretudo na produção das décadas de 1980 e 1990, segundo afirma Landeiro.

Arte de Poteiro

Nascido em Portugal, Antônio se mudou para o Brasil quando tinha um ano de vida. Morou primeiro em Minas Gerais, depois migrou para Goiás, onde ficou por muito tempo, até o falecimento em 2010.

Começou na arte com a cerâmica, mas seguiu outros rumos. "A pintura veio através da influência de Siron Franco e outros artistas, que viram que os desenhos feitos pelo Poteiro na cerâmica ficariam interessantes se pintadas", afirma Landeiro.

"O artista usa as cores primárias, ele pinta com as cores do jeito que saem do tubo de tinta, muitas vezes sem fazer as misturas de tons, realizando um trabalho bem instintivo", declara o curador sobre as obras de Poteiro.

Exposição Poteiro Pop / Abertura quinta, 1º, 19h / Visitação, de seg a sáb, das 10h às 19h, e sáb das 10h às 14h, até 10 de outubro / Galeria Luiz Fernando Landeiro - Arte Contemporânea / Rua da Paciência, 227, Rio Vermelho

