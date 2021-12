Exposição reúne pinturas documentais de Diógenes Rebouças

Diógenes Rebouças (1914 - 1994) não queria ser visto nem chamado de pintor. Foi como arquiteto e urbanista que ele marcou a paisagem urbana de Salvador com construções, entre os anos 1940 e 1960, que se destacam até hoje.

No ano em que se celebra seu centenário, a exposição Salvador da Bahia de Todos os Santos no Século XIX, que será aberta para convidados hoje, às 19 horas, no Museu de Arte da Bahia (MAB), na Vitória, exibe as duas faces do Diógenes artista.

As 80 telas da mostra apresentam tanto o pintor compromissado com a preservação da memória arquitetônica do século 19 quanto o artista de traço livre, que nas horas vagas se entretinha entre influências cubistas e borrões impressionistas.

"Não é que não gostasse de ser visto como pintor, Diógenes era o arquiteto, o urbanista da Bahia. Ele nunca fez uma exposição em vida", afirma Sylvia Athayde, diretora do MAB e curadora da mostra.

Na primeira parte, a exposição convida o visitante a conhecer a capital do século 19 por meio de 68 quadros de pintura documental.

O roteiro vai da Praça do Palácio (atual Praça Municipal) ao Passeio Público e também inclui a cidade vista do mar, em suas partes alta e baixa, as igrejas da Península de Itapagipe e as praias da Barra e do Rio Vermelho.

"O Passeio Público era uma coisa deslumbrante. Os cronistas e viajantes europeus que por aqui passaram diziam que era um jardim botânico que se debruçava sobre a Baía de Todos-os-Santos. Toda a beleza do conjunto arquitetônico da Preguiça não existe mais. Tudo isso acabou", comenta a curadora.

Com base em fotografias, gravuras, desenhos e depoimentos, Diógenes Rebouças recriou nas telas os endereços de Salvador que foram afetados ou totalmente perdidos na reforma urbanística realizada por J.J. Seabra, iniciada em 1912 e que culminou com a demolição da Igreja da Sé, em 1933.

Além da Sé Primordial, estão registradas nas pinceladas as Igrejas da Ajuda e de São Pedro, o antigo Senado da Câmara, a Rua da Misericórdia, o Palácio do Arcebispado, a Praça do Terreiro de Jesus, a Rua do Colégio e a Catedral.



Para Sylvia Athayde, o conhecimento de Diógenes Rebouças não era apenas de arquitetura e urbanismo, mas do que o conjunto arquitetônico representava para a cidade.

"Quando pediram a Diógenes para fazer a Avenida Contorno, a preocupação dele foi estudar a cidade. Eu tinha uns 15 anos quando ouvia falar que iam fazer uma avenida que vinha contornando o mar ali afora até a Barra. Para salvar o Unhão, ele subiu com a ladeira. Outro qualquer colocaria o casarão abaixo".

Nos traços precisos do pintor, em muitos momentos pode-se ver uma Salvador irreconhecível, entre relvas, o mar e casas coloniais.

"Uma cidade onde a luz domina em seus reflexos azuis e em cada traço o desejo da perfeição de um tempo e a certeza de sua eternidade se desvendam pouco a pouco em ângulos nunca vistos em lugares nunca descobertos", escreve a arquiteta e historiadora Socorro Targino Martinez em um dos textos de apresentação da exposição.

Esta parte da mostra é composta por 68 quadros que pertencem ao acervo da Odebrecht, cedido em regime de comodato ao Mosteiro de São Bento da Bahia. A pintura documental do artista também está registrada em um livro de arte homônimo à exposição, publicado em duas edições pela Odebrecht (1979 e 1985).

Outra face

A segunda parte da mostra é formada por telas do MAB e de coleções particulares que apresentam o Diógenes Rebouças que pintava livremente. Primeiro, ele se formou em agronomia, em seguida em belas artes e depois em arquitetura.

"Ele era um pintor completamente diferente nas suas horas de lazer. Podia fazer ora com pinceladas impressionistas, ora com inspiração cubista, era outro Diógenes. Um Diógenes livre, solto para seguir suas tendências", explica Sylvia Athayde.

Rebouças participou de diversos salões de arte, entre eles o 8º Salão de Ala das Letras e das Artes, com o quadro Marinhas, que integra a exposição do MAB.

À época, o crítico de arte Carlos Chiacchio escreveu sobre a tela: "E Diógenes nos surpreende sempre. Riqueza, limpidez, vibratilidade. Todo o ser em expressão de harmonia vital. Marinhas, três marinhas, o mesmo que dizer, três bocados da natureza arrancado a golpes de um magicien insuperável".

