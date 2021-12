Exposição reúne peças históricas relacionadas ao esporte

A exposição "Esporte Movimento" chega a Salvador entre 2 de março e 24 de abril, na Caixa Cultural Salvador, com entrada gratuita das 9h às 18h, de terça a domingo. A mostra traz 447 itens da coleção de mais de 70 mil artefatos esportivos pertencentes ao colecionador Roberto Gesta de Melo.

São selos, moedas, troféus, tochas, fotografias, vídeos, medalhas originais e demais objetos relacionados à história do esporte mundial, além de réplicas táteis de algumas peças expostas, a fim de promover a inclusão de deficientes visuais. O público também terá a oportunidade de tocar em uma tocha olímpica original.

Entre os destaques estão a Tocha do México, usada primeiramente nos jogos de 1968; uma folha de Louro de Ouro, fragmento original, utilizado em premiação nos jogos antigos; uma Medalha de Papel, cunhada num campo de concentração, durante os jogos realizados pelos prisioneiros na 2ª Guerra Mundial; um fragmento de calcário datado de 2125 a.C., do Antigo Império Egípcio, com textos em hieróglifos e figuras praticando esportes; além de camisas usadas pelo atleta Adhemar Ferreira da Silva em suas maiores conquistas representando o Brasil.

