Exposição reúne obras de estudantes da rede pública de Itaparica

As artes produzidas por estudantes da rede pública de Itaparica serão expostas em Salvador a partir desta quinta-feira, 1º. A mostra 'A Natureza das Crianças' fica disponível até o dia 20 de agosto, no L1 Norte do Shopping Barra, de segunda a sábado das 9h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h.

A artista visual norte-americana Deborah Ross realizou oficinas na Fundação Instituto Sacatar e durante os encontros, as crianças fizeram pinturas de paisagens de Itaparica. A ideia das atividades foi criadas em busca de expressar as preocupações ambientais contemporâneas, visando despertar um novo olhar e uma nova atitude.

A organização sem fins lucrativos foi criada em 2000 com o objetivo de reunir artistas nacionais e internacionais como foco em criar novos trabalhos dentro de uma comunidade internacional de artistas e sob influência da cultura da Bahia. Os artistas premiados ficam na sede do instituto por dois meses realizando atividades. Entre 2001 e 2019, o espaço já recebeu mais de 400 residências para artistas de 67 países e apoiou mais de 500 programas comunitários e eventos educacionais nacionais e internacionais.

Deborah faz parte dos 17 artistas selecionados dentre mais de 300 candidatos para participar das quatro sessões de residência no instituto em 2019. A artista visual atua na África por mais de 30 anos e seu trabalho envolve crianças e sua ecologias, além de sua resposta visual à natureza.

adblock ativo