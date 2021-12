Exposição reúne fotos de Anders Petersen e Jacob Aue Sobol

"Não é sobre fotografias. É sobre o ser humano". É assim que Simon Holmberg, curador da exposição Veias, define a reunião de imagens feitas pelos escandinavos Anders Petersen e Jacob Aue Sobol. Depois de estrear na Letônia, passar pela Rússia e China, a mostra aterrissa nesta quinta-feira, 23, na Caixa Cultural Salvador e segue até o dia 13 de setembro, sempre de terça a domingo, das 9 às 18 horas.

São cerca de 140 fotografias em preto e branco que expressam um pouco da relação entre os trabalhos desses dois grandes nomes da fotografia documental internacional. Separados pelo tempo, mas ligados por uma linguagem fotográfica muito similar, essa é a primeira vez em que os registros do sueco Anders Petersen (nascido em 1944) são colocados lado a lado aos do dinamarquês Jacob Aue Sobol (que nasceu em 1976).

Um dos trabalhos mais conhecidos de Petersen está na capa do álbum Rain Dogs, lançado em 1985 pelo músico norte-americano Tom Waits.

Em entrevista para A TARDE, Simon explica que Petersen e Sobol, basicamente, registraram tudo o que viam ao seu redor, criando um relato único sobre pessoas, lugares e as conexões q ue existem entre esses dois universos. "Você pode dizer que o estilo deles é muito diferente em alguns aspectos. No entanto, o trabalho dos dois é muito mais próximo do que as pessoas estão fazendo hoje em dia".

Simon ratifica a ideia de que a exposição busca ir além da apresentação de imagens estáticas. Para ele, "o que importa nesse caso é a diversidade de significados que elas conseguem despertar". Os retratos feitos ao redor do mundo colocam uma lente de aumento na intimidade do ser humano e devassam as mazelas do corpo, os limites de sanidade, a força da natureza e a aridez do cotidiano.

O curador aponta que os fotógrafos precisaram de proximidade suficiente para registrar essas narrativas, mas mantiveram a distância necessária para oferecer um olhar de voyeur sobre o mundo. "Elas falam sobre como as pessoas podem viver, amar e expressar sua aparência. As imagens estão em busca da origem da alma", define.

Diálogo imagético

Sobre os impactos que as imagens expostas em Veias causariam no público soteropolitano, Simon diz acreditar que as pessoas vão captar de pronto o sentido das obras. "Não sou um profundo conhecedor do Brasil, mas acho que os visitantes vão entender imediatamente que essas imagens falam dos sentimentos e da profundidade de como as pessoas vivem e morrem".

Segundo Simon, as fotografias de Petersen e Sobol buscam, sobretudo, a honestidade. Por isso, podem se conectar facilmente com qualquer um. "São fotos puras que querem falar algo mais. É muito claro que os dois fotógrafos mantiveram fidelidade ao seu estilo e deram um significado diferente ao status da fotografia no mundo".

Por isso, os registros de Petersen e Sobol tentam ir além das câmeras e tocam, de maneira crua, na complexidade da natureza humana.

