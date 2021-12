Exposição reúne fotos da Bahia com utilização da técnica HDR

Nem sempre uma bela fotografia é feita só com um clique. Uma foto rica em cores e detalhes pode esconder outras imagens e alguns segredos. Este é o caso das 30 fotografias da exposição Bahia Magia, que será inaugurada quarta-feira, no Nino Nogueira Decor, no Rio Vermelho.

A mostra apresenta o trabalho do fotógrafo Bel Saffe, que, por meio da técnica americana High Dynamic Range (HDR), captura imagens surpreendentes de pontos turísticos da capital e paisagens do interior da Bahia, como o Farol da Barra, a Ponta de Humaitá, Itapuã, praias do Litoral Norte e as ilhas de Itaparica e Boipeba.

"As fotos que tiro em HDR dão uma nova 'cara' para locais já tão explorados. A imagem se confunde com uma pintura. Muitas pessoas pensam que não é foto e que se trata, sim, de um quadro".

Sobreposições - Para que as fotos tenham tanta definição, o HDR exige um processo complexo de registro e edição. O primeiro passo é capturar de três a 12 fotos da mesma cena, com o máximo e o mínimo de exposição possíveis. Depois, as imagens são subexpostas e sobre-expostas em softwares de edição, como o Photoshop.

"As fotos são unidas e todos os detalhes são perceptíveis, desde os tons mais claros aos mais escuros", diz Bel Saffe, que deixou o trabalho com audiovisual para se dedicar integralmente à fotografia.

"Para chegar ao 'pulo do gato' tive que descobrir na marra, na tentativa e erro, pois não existem publicações referentes ao assunto e quem sabe não ensina", destaca Saffe, que descobriu a técnica no Facebook, através das fotos de um russo, Boris Frovic, e de um coreano, Partha Royo.

O trabalho do baiano também ganhou repercussão na rede social, depois que ele publicou a primeira foto em HDR do Porto da Barra de um ângulo inusitado. "Na época só tinha 453 amigos no Face e foi sucesso imediato: 328 pessoas compartilharam e mais de dois mil curtiram. Uma foto da praia de Amaralina teve 806 compartilhamentos e mais de cinco mil 'curtir'".

Depois disso, Bel Saffe não parou mais, suas fotos rodaram o mundo e ele ganhou um concurso dos Estados Unidos de fotos em HDR. As fotografias da exposição estarão à venda (os preços variam de R$ 800 a R$ 2,8 mil).

