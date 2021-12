Exposição reúne fotografias de mulheres influentes da Bahia

Em homenagem ao mês em que se comemora o Dia internacional da Mulher, o fotógrafo Dodô Villar capturou imagens de 30 rostos femininos influentes da sociedade baiana, e reuniu em uma exposição que poderá ser vista até a terça-feira, 26, no piso L2 do Salvador Norte Shopping, e até a próxima quarta-feira, 27, no piso L2 do Salvador Shopping. A visitação é gratuita.

A exposição, inspirada na campanha Salvador. Viva, Ame, Cuide, traz mulheres de diversas áreas profissionais declarando seu amor à cidade. As jornalistas Dina Rachid e Anna Valéria, a empresária e promoter Licia Fabio e a cantora Ju Moraes são alguns nomes que ilustram a campanha.

