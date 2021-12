Exposição reúne esculturas e pinturas de Amilcar de Castro

A Paulo Darzé Galeria de Arte inaugura nesta sexta, às 20h, a sua segunda mostra com criações do mineiro Amilcar de Castro - a primeira foi em 2005. Artista rigoroso com a forma, econômico nas composições e cores, Amilcar é revisto por meio de trabalhos que reconstituem sua trajetória desde os anos 1970.

A exposição na galeria baiana traça um panorama de várias épocas e dá a dimensão da obra de um operário do seu ofício, reconhecido e premiado em bienais, no Brasil e no exterior. Estão reunidas 20 esculturas (em madeira, ferro e aço corten), seis pinturas sobre papel e 25 sobre tela.

Raridades

"É uma exposição imperdível e completa, em que destaco as raríssimas esculturas feitas em baraúna. Sobre a pintura de Amilcar, diria que é praticamente um estudo da sua escultura", comenta o galerista Paulo Darzé.

Amilcar de Castro nasceu em 1920, em Paraisópolis (MG), e morreu em 2002, em Belo Horizonte. Advogado, ele mudou o curso da profissão para se tornar artista. Estudou com Alberto da Veiga Guignard e se tornou um dos expoentes do movimento neoconcreto no País.

Como escultor, extrai formas improváveis de materiais rígidos e teimosos. Abre luzes, cria sombras, propõe volumes. A sua caligrafia direta se mantém na pintura, que dispensa exacerbações.

E ele explica: "Não tenho essa preocupação com a cor - se o azul deve ser mais ou menos azul, se o vermelho é mais pra lá ou pra cá. Sou gráfico. Uso as cores gráficas. Não faço pintura, mas desenhos".

