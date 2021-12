Exposição reúne diálogo entre pintura e azulejaria

O Museu Udo Knoff expõe a partir desta sexta-feira, 5, às 18h, uma mostra de azulejaria e cerâmica com 36 criações dos alunos da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A exposição deve ficar em cartaz até 15 de setembro e pode ser visitada de terça a sexta, das 12h às 18h, e nos finais de semanas e feriados, das 12h às 17h, no Pelourinho, em Salvador. A visitação é gratuita.

De acordo com a produção da mostra, os estudantes se inspiraram em parte da coleção de azulejos do museu que atualmente está em exibição na mostra Azulejos de Udo. As pinturas, em sua maioria, são trabalhos com tinta acrílica e óleo sobre tela. O conjunto de azulejos preservados pelo museu inclui painéis decorativos de autoria do próprio Udo e criações de representativos artistas locais, a exemplo de Jenner Augusto, Genaro de Carvalho, Sante Scaldaferri e Calasans Neto. Conta ainda com azulejos remanescentes de casarões do Centro Histórico de Salvador, reunidos pelo patrono do museu nos anos 60 e 70. As peças são datadas dos séculos XVI ao XX e são originárias de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e Itália.

