Exposição reúne artistas de Salvador, Brasília e Recife

Trabalhos em artes visuais de nomes consagrados e novos talentos das artes visuais de Salvador, Recife e Brasília convivem no projeto Triangulações - Circulação das Artes 2013, que será exibido, a partir desta sexta-feira, 13, na Paulo Darzé Galeria de Arte e no Museu Carlos Costa Pinto (Corredor da Vitória).

A exposição encerra sua itinerância em Salvador, com apoio do Grupo A TARDE e do Circuito de Alta Decoração, e foi pensado como desdobramento do Circuito das Artes, realizado na cidade desde 2006, com coordenação de Eneida Sanches.

Juntos, os projetos pretendem dinamizar uma produção situada fora do eixo Rio-São Paulo e contaram com recursos do Fundo de Cultura da Bahia no valor de R$ 150 mil — através do Edital para Projetos Calendarizados da Secult.

Embora seja corrente pensar, nos últimos anos, que a produção contemporânea de artes visuais se assemelhe, a despeito de diferenças geográficas, uma das curadoras, Marilia Panitz, teve outra impressão.

Ela acredita que há certa qualidade simbólica da produção que indica seu "lugar de enraizamento", no sentido da construção de uma linguagem determinada pela cena cultural.

"Para mim, é uma questão interessante de se pensar: será que a paisagem, no sentido mais amplo, urbana e humana, não faz com que os elementos compositivos se definam?".

Eixos

O projeto, contudo, não considerou a naturalidade dos artistas para aproximá-los nos eixos propostos pela curadora Alejandra Muñoz: Íntimo Eu; Sagrado e profano; (A)caso (re)corrente; Topografias Inefáveis e Anti-fábulas.

Mais ainda: para Alejandra, que também é professora da Escola de Belas Artes da Ufba, o público tem autonomia para pensar em outros arranjos a partir dos eixos - já que consideraram um trabalho de cada artista e não a obra completa.

Apesar de os artistas pertencerem a gerações e linguagens diferentes, ela defende que é a contemporaneidade que os aproxima, num panorama dos que estão em atividade.

Para Marilia, Brasília está num momento especial: "Com todas as questões que não afetam apenas Brasília em relação às instituições de cultura e os editais, se criou um número enorme de espaços que ao mesmo tempo são ateliês, com tudo acontecendo junto, e sem nenhum tipo de dependência de leis de inventivo".

Os jovens artistas criaram um circuito e têm conseguido muitos pequenos financiadores e lançando mão de redes sociais para circularem. Na Bahia, Alejandra considera que os editais têm aprimorado o processo de discussão nas artes visuais. "Quando alguém se candidata não basta ter uma produção, mas é obrigado a parar e pensar um pouco".

