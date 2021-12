Exposição reúne artigos para eventos do universo infantil

A Expo World Kids Brasil apresenta a sua se gunda edição em Salvador, na Praça Central do Salvador Shopping, no piso L1. Iniciada no sábado passado, a exposição segue na capital até o dia 4 de setembro.

Mais de 40 empresas da capital baiana expõem as tendências das festas infantis, como balões, convites e bolos decorados, com preços mais acessíveis, segundo afirma a organizadora da Expo Kids, Graça Dias. "Nós estamos com a proposta de oferecer o que a mãe tem necessidade de comprar".

Mãe de Ana Clara Bias, que fará 8 anos em outubro, Tatiane Silva"Sou apaixonada por festa de criança. e é muita qualidade que está sendo exibida pelos expositores".

A Expo Kids segue em funcionamento de acordo com o horário do Shopping, com 22 estandes funcionando nessa semana - a outra parte, na próxima -, no espaço dividido por 30 empresas.

Promoção

"A abordagem da Expo está muito atrelada à recriações gratuitas", diz Graça, quando se refere à carência de programações gratuitas para as crianças em Salvador. Para mudar o quadro, neste sábado, 20, a garotada do shopping pode se divertir com Tio Paulinho, Grupo Mixirica, Gabitica e a Cia de Fantoches Mãos que Falam.

Quem comprar mais de R$ 150 em contratos fechados com os fornecedores da Expo World Kids Brasil pode concorrer a uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, com direito acompanhante e passaporte para os parques da Disney.

No próximo fim de semana, o evento recebe a blogueira do segmento infantil Fabíola Teles, que mantém a página Encontrando Ideias, no blog e nas redes sociais Facebook e Instagram.

