Exposição reúne acervo do MAB sobre santos juninos

A mostra Tradições Juninas estreia nesta terça-feira, 11, às 18h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador. A entrada é gratuita.

A exposição reúne esculturas e pinturas do acervo do MAB que retratam, em óleo ou barro, os santos celebrados no mês de junho: Antônio, João e Pedro.

Antes da abertura da exposição, o Frei Ícaro Rocha, do Santuário da Piedade, realiza uma palestra, às 17h, sobre a devoção aos Santos juninos dentro do projeto Leituras do Mundo, na biblioteca do MAB.

