Exposição reúne 52 postais do fotógrafo Edmond Fortier

É impossível não perceber a intensa e antiga conexão entre o estado da Bahia e o continente africano. Mas, para Zulu Araújo, 63 anos, diretor da Fundação Pedro Calmon (FPC), é possível afirmar que esta relação é muito mais complexa do que se imagina. Com esse mote, a FPC, através das Bibliotecas Estaduais e Centro de Memória da Bahia, realiza a partir desta quarta-feira, 4, uma série de ações gratuitas que tem a África como tema central.

A estrela da programação é a mostra Viagem a Timbuktu - Fotografias de Edmond Fortier - Da Costa da Guiné às Margens do Saara em 1906, com imagens do fotógrafo francês Edmond Fortier (1862-1928). A exposição será aberta nesta quarta, às 19h, e segue na Biblioteca Pública do Estado (Barris) até 22 de junho.

A mostra é fruto do livro Edmond Fortier - Viagem a Timbuktu (Literart, 470 p., R$ 190), da historiadora Daniela Moreau, responsável pela curadoria da exposição. "Me encantei com o trabalho dele e como ele só trabalhou com cartão-postal, ficou tudo disperso. Os negativos nunca foram encontrados e o trabalho se perdeu", diz Moreau, 58, que lança o livro nesta quarta, às 19h.

O público baiano terá oportunidade de ver 52 postais, em formato ampliado, que revelam a África do Oeste, no início do século 20. Francês, que morou a maior parte da vida em Senegal, Edmond produziu mais de 4 mil fotografias, após viajar cerca de 5 mil quilômetros para chegar à cidade histórica de Timbuktu, porta do Saara, norte do atual Mali.

"Estamos revelando o oeste africano, parte que não nos dedicamos muito. É um trabalho fantástico e desconhecido pela maior parte dos baianos. É bom para conhecermos com maior amplitude a cultura do continente africano e entendermos que nossas origens são mais amplas do que imaginamos", diz o diretor Zulu.

"É um resgate da memória visual dessa região através das fotografias desse francês de alma africana", pontua Moreau, que já esteve na região. "Tinha muita intimidade com o que ele estava falando. Essas regiões estão passando por uma guerra. Essa exposição é quase que uma homenagem a essas pessoas que vivem lá e que estão sofrendo com questões do extremismo", afirma.

Além da exposição, há os debates Conversando Com Sua História no Mês da África, que iniciam nesta sexta, às 17h, com Daniela Moreau e Nicolau Parés conversando sobre as fotografias de Fortier. Outro destaque é o documentário Brasil: DNA África, da Cine Group, que será exibido no dia 25, às 19h, na Sala Walter da Silveira.

"Em maio temos várias datas que nos ligam à África: o nascimento de Bob Marley, o dia da abolição da escravatura e o dia da África. Nossas origens são amplas e esse evento permite entender o funcionamento da sociedade brasileira e, com isso, formular políticas públicas que respeitem essas origens", defende Zulu. Programação completa no site www.fpc.ba.gov.br.

