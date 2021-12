Exposição retrata os 35 anos do Olodum

Os 35 anos do Olodum vão ser o tema da mostra "Olodum 35 anos: Sons e Visualidade", que será exibida no Museu Solar Ferrão, Pelourinho, a partir do dia 5 de março, com entrada gratuita.

A curadoria é de Ayrson Heráclito. A mostra vai ter as mortalhas, os encontros com personalidades internacionais, as canções que marcaram época e as alegorias, dentre outras informações que marcaram os 35 anos do Olodum.

