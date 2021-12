Exposição retrata imigração do povo galego nas Américas

Imagens da imigração do povo galego para as Américas na década de 50 e 60 ilustram a exposição Os adeuses, do fotógrafo Alberto Martí, no Instituto Cervantes, na Av. Sete de Setembro, Ladeira da Barra.

Aberta ao público até 17 de dezembro deste ano, a exposição é um convite a reflexão sobre a contribuição cultural e histórica do povo galego durante a semana da Espanha na Bahia.

Há dois anos morando no Brasil, Alberto Gascón, um espanhol nascido em Zaragoza, dirige uma instituição cultural que carrega o nome de um expoente clássico da literatura mundial, o Instituto Cervantes.

Alberto Gascón destaca a importância do povo espanhol na Bahia. “Nossa instituição está presente em todo o mundo e vamos completar 10 anos em Salvador”, afirmou.

Abrangência

O espanhol informou que a língua espanhola é o terceiro idioma mais falado no mundo, entretanto o papel do instituto não se limita a ensinar língua estrangeira.

“Somos um instrumento do governo espanhol que promove acesso e a interlocução entre baianos e as culturas espanhola e hispano-americana”, explica o diretor.

A presença do Brasil no Mercosul (Mercado Comum do Sul), ainda segundo Alberto Gascón, deve servir como atrativo para que os brasileiros se interessem pela cultura espanhola.

Memória

Em 1936, o espanhol Manoel Oitaven Perez desembarcou em solo baiano, tornou-se empresário, casou-se com Maria de Losangelis Boullosa Amoedo e, posteriormente, assumiu a direção da Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago.

Da união afetiva nasceu a advogada baiana Mirian Oitaven Boullosa, 47 anos, atualmente presidente do Conselho de Residentes Espanhóis CRE-Bahia/Nordeste.

Mirian Oitaven comentou que, apesar de ter duas nacionalidades e morar na Bahia, nunca perdeu a ligação com suas raízes culturais. “Desde criança tive contato com a cultura galega”.

A advogada contou que são, aproximadamente, 10 mil espanhóis natos e descendentes que moram na Bahia. “Presido um órgão interlocutor entre o consulado e embaixada da Espanha no Brasil”.

Questionada sobre o papel do CRE, respondeu: “Somos responsáveis por cuidar de assuntos relacionados aos direitos civis, trabalhistas e sociais dos imigrantes na Bahia”.

