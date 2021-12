Exposição retrata beleza e autoestima de mulheres após luta contra obesidade

A exposição “Seu sonho virou arte” mostra a história de 16 mulheres que, após realização de cirurgia bariátrica, conseguiram recuperar a sua saúde, autoestima e qualidade de vida. A mostra é resultado do trabalho da fotógrafa paulista Priscila Felipe com o concurso 'Miss Bariátrica' e ficará em cartaz de 4 a 21 de outubro, no Shopping da Bahia (3º piso), na A v. ACM, em Salvador.

As fotografias relatam um pouco da personalidade das participantes do concurso e tem como objetivo levantar questões como saúde e autoaceitação das mulheres com seus corpos. "As poses e os sorrisos foram extraídos de mim de uma forma muito natural, leve, cheia de diversão e não é à toa que obtivemos esse resultado. Fui tratada como uma verdadeira modelo”, conta Emanuela de Araújo, vencedora do concurso deste ano e que há 3 anos, após fazer o procedimento, conseguiu eliminar 43 kg.

Para a Priscila Felipe, fotografar essas mulheres foi uma forma que ela encontrou de levá-las a ressignificar seus corpos através da quebra de padrões. "Mostrar as pessoas como eu as vejo tornou-se uma grande paixão no fazer dos meus retratos. A mulher não tem que ser perfeita. Neste trabalho, eu valorizo todo tipo de forma física e durante o ensaio fotográfico e todo o processo de construção das imagens, as mulheres ressignificam seu próprio corpo, sua autoimagem e seus propósitos de vida, profissionais e pessoais", afirma.

