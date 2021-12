Exposição realiza apresentação de berimbaus nesta terça

A exposição fotográfica itinerante 'Capoeira: luta, dança e jogo da liberdade' realiza uma apresentação de berimbaus, instrumento característico das rodas de capoeira nesta terça-feira, 11, às 15h30. Quem participa do evento é a etnomusicóloga Emília Biancardi e a Orquestra Museofônica da Diretoria de Museus.



Já nos dias 13 e 20 de setembro, às 10h e às 14h, acontece o projeto 'Contação de Histórias', sob coordenação do arte educador Ubirajara Santos. Com o tema Capoeira, a atividade é voltada para crianças com idade entre 6 e 12 anos e deve ser agendada previamente no Setor Educativo do Solar Ferrão ou pelo telefone: (71) 3116-6740.

