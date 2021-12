Exposição O Livro de Água é aberta no MAM

O Livro de Água, de Karina Rabinovitz e Silvana Rezende, vai ser a próxima exposição realizada pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), exibida a partir do 21 de janeiro. A mostra segue até 17 de março, de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Ainda no dia 21 de janeiro, será lançado o livro-objeto das autoras, composto de 88 poemas em páginas soltas, escritos à mão e fotografados em papéis e lugares diversos. O projeto foi selecionado pelos editais de Apoio à Criação Literária, da Fundação Pedro Calmon (FPC), em 2010, e Setorial de Literatura, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, em 2012.

Programação - Durante os meses de fevereiro e março, o MAM vai receber uma programação educativa. Os eventos começam no dia 1º de fevereiro, quando acontece a Conversa com as artistas, no Cinema do MAM.

No dia 22 é a vez do Happening poético, que vai levar convidados ao Pátio Flamboyant. Nos dias 08 e 09 de março, o Galpão das Oficinas do museu recebe a Oficina tecno-poema-visual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do blog https://bahiamam.org/. Mais informações: (71) 3117-6139.

