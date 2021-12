Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’ prorroga temporada em Salvador

A exposição 'O Fantástico Corpo Humano' prorrogou sua temporada em Salvador até o dia 18 de dezembro. Segundo a organização, a decisão foi tomada por conta da grande procura do público.

A mostra, que acontece no estacionamento G2 do Salvador Shopping, conta com mais de 150 órgãos reais e propõe uma viagem pela anatomia humana, esclarecendo dúvidas sobre algumas doenças, além de mostrar de forma prática as funções dos órgãos.

A visitação acontece de segunda a sábado, das 14h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 19h. Outras informações podem ser obtidas na página oficial da mostra.

