Exposição no Museu da Misericórdia reúne história, arte e fé

Arte, História, Fé e Devoção são elementos que poderão ser conferidos através da exposição "Artesãos da Fé", aberta à visitação até o dia 08 de dezembro, sempre de terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, aos sábados, das 9h às 17h, e domingos e feriados, das 12h às 17h, no Museu da Misericórdia localizado na Praça da Sé. O valor da entrada custa R$ 3 (meia) e R$ 6 (inteira) e pode ser adquirido no local.

Com mais de 40 esculturas, a exposição conta com peças assinadas pelos mestres santeiros Rozalvo Santanna, João Santanna e Emanoel Ismarques e tem curadoria de Simone Trindade. Dentre as esculturas, imagens de São Cosme e Damião, Santa Bárbara e São Miguel Arcanjo poderão ser conferidas. As peças da mostra estarão disponíveis para venda e todo valor arrecadado será repassado integralmente para os artesãos.

