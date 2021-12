Exposição no Mam-BA revela periferia das cidades

O fotógrafo mineiro Pedro David apresenta, a partir do dia 28 de setembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Mam-BA), a exposição O Jardim, que aborda questões como a saturação das grandes cidades.

Nas palasvras do autor, o conjunto de imagens da mostra busca "entender a expansão da cidade de Belo Horizonte para fora de seus limites, o embate entre seus habitantes com a natureza e as razões que levam pessoas tão diferentes a procurar os mesmos pedaços de periferia".

Ganhador de importantes prêmios (como o Pierre Verger de 2010), Pedro é fotógrafo autônomo e, desde 2008, mora na região periférica de Belo Horizonte, transitando entre os bairros Vale do Sol e Jardim Canadá, a 20 quilômetros do centro da cidade, tentando estabelecer com a região uma relação de pertencimento.

A exposição no Mam-BA fica em cartaz até o dia 28 de outubro, com visitação gratuita sempre de terça a domingo, das 13h às 19h, e aos sábados, das 13h às 21h.

