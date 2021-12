Exposição no Instituto Histórico homenageia personagens do 2 de Julho

Baianos e turistas podem conhecer mais sobre o 2 de Julho, com a exposição “Personagens da Guerra pela Independência do Brasil”, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). A mostra fica em cartaz até 31 de julho, com visitação aberta ao público das 14h às 18h. A entrada é gratuita.

A exposição tem quadros que retratam figuras importantes na luta pela independência, como Maria Quitéria, João das Botas, General Labatut, Lord Cochrane, Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque (Barão de Pirajá), Antonio de Souza Lima. Um destaque é o quadro que apresenta os “Encourados de Pedrão”, batalhão de vaqueiros do sertão baiano que participaram da guerra, usando roupas de couro, próprias para lidar com a gado no ambiente inóspito da caatinga.

O público ainda confere imagens dos autores do Hino ao 2 de Julho, Ladislau Titara e José Santos Barreto, além de Joana Angélica, a Mártir da Independência e Abadessa do Convento da Lapa, assassinada por soldados portugueses quando tentava evitar a invasão da clausura e Pedro Rodrigues Bandeira, um dos deputados baianos nas Cortes de Lisboa.

A mostra reúne imagens dos homens e mulheres que tiveram um papel decisivo no 2 de Julho e que contribuíram para a vitória na guerra que consolidou a Independência do Brasil.

adblock ativo