Exposição Narrativas Poéticas chega a Salvador

Salvador vai receber, de 18 de março a 31 de maio, a exposição Narrativas Poéticas - Coleção Santander Brasil. A mostra, que acontece no Palacete das Artes, utiliza como referência a relação entre artes plásticas e poesia, com curadoria geral de Helena Severo.

Após anos de trabalho de catalogação, conservação, restauro e pesquisa, esta é a primeira exposição itinerante com obras da Coleção Santander Brasil. Entre as 52 obras de 34 artistas que fazem parte da exposição, destacam-se as de expoentes do Modernismo brasileiro, como Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Tomie Ohtake, Cícero Dias e Gilvan Samico e também alguns trabalhos recentes, de artistas como Tuca Reinés, Fernanda Rappa e Renata de Bonis.

O poeta, filósofo e ensaísta Antonio Cicero, em parceria com Eucanaã Ferraz, é responsável pela seleção de 48 fragmentos de poemas de 25 grandes poetas brasileiros, como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Gerardo Mello Mourão, Domingos de Carvalho, Carlos Pena Filho e Joaquim Cardozo. Destacam-se três baianos: Gregório de Mattos, com A Instabilidade das Coisas do Mundo, que entra especificamente para a edição em Salvador, Waly Salomão, com Persistência do Eu Romântico, e Castro Alves, com Hebréia.

A exposição também tem quatro obras reproduzidas em alto relevo para vivências táteis de pessoas com deficiência visual. São quatro totens em resina das telas selecionadas, que poderão ser manipulados. As obras escolhidas foram Baile no Campo, de Cícero Dias; Figura, de Milton Dacosta; Paisagem, de Francisco Rebolo; e Série Amazônica, de Ivan Serpa.

