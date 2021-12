Exposição Mundo Jurássico volta a Salvador

Salvador vai receber mais uma vez a exposição Mundo Jurássico, que irá reunir réplicas de dinossauros em tamanho real com sons e movimentos, a partir do dia 23 de novembro, no Salvador Norte Shopping.

A exposição contará com guias treinados, totens ilustrativos e textos sobre a história da vida antes do homem, dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades.

O Mundo Jurássico funciona de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados das 12h às 20h. Os ingressos custam R$ 40 (ter a sex) e R$ 50 (sáb, dom e feriados).

