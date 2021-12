Exposição mostra carreira de Carlos Scliar

Seis décadas de arte do artista plástico Carlos Scliar estão presentes na exposição que será aberta ao público nesta quarta-feira, 24, na Caixa Cultural Salvador (Centro). A mostra, intitulada Carlos Scliar - da Reflexão à Criação, fica em cartaz até 22 de setembro.



Na exposição, que tem curadoria de Marcus de Lontra Costa, estão revelados diversos momentos da obra gráfica de Scliar. Estão na mostra desde obras que datam da década de 1940, quando o artista criou suas primeiras gravuras, até o álbum sobre o descobrimento do Brasil, sua obra final.



Nos trabalhos selecionados, fica clara a intenção de Scliar de criar uma iconografia nacional através de outras obras que também serão expostas, como os Cadernos de Guerra, as gravuras gaúchas dos anos 1950 e a série Território Ocupado. Também marcam presenças outros trabalhos de Scliar, em técnicas como serigrafias e litografias, criadas ao longo de sua trajetória artística.



Temas - O cotidiano aparece como tema de grande parte da produção de Carlos Scliar, expresso em detalhes em seus trabalhos como bules, lamparinas e velas. Assim, o artista defende a pureza do dia a dia e a importância das histórias.



Para o curador Marcus de Lontra Costa, Carlos Scliar é o artista do método e da métrica. “A linha é o elemento que organiza a sua aventura artística. A partir dela, de seus vetores, ele constrói formas, acrescenta cores, desenvolve a sua poética particular”, conclui.



