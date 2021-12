Exposição Marise Fernandes 70 anos entra em cartaz

Estará aberta a visitação a partir desta terça-feira, 6, no Foyer do Teatro Casa do Comércio, a exposição "Marise Fernandes 70 anos" . A visitação pode ser realizada das 14h às 20h, de segunda a domingo, até o dia 6 de março.



As telas retratam a história de vida da artista, utilizando a técnica de óleo sobre tela. Marise Fernandes faz uma viagem no seu passado de professora de matemática do colégio das Mercês, onde passou 30 anos como aluna, professora e coordenadora. Ela pinta as paisagens de viagens pela Europa e do Mosteiro de São Bento.







