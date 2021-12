Exposição inédita do artista Raul Mourão chega a Salvador

A mostra Movimento Repouso, do artista plástico Raul Mourão, estará em exibição na Roberto Alban Galeria de Arte, a partir do dia 13 de setembro até 24 de outubro. Com entrada gratuita, a exibição pode ser vista de segunda à sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 13h.

A ocasião conta com 10 esculturas cinéticas em aço Corten e 34 fotografias da série Timeline, realizadas entre 2012 e 2013. As obras são resultado dos trabalhos produzidos pelo artista no seu ateliê, inspiradas nos ensaios da companhia de dança Intrépida Trupe (Rio de Janeiro).

A presença do público, segundo o artista, é fundamental para dar o movimento às esculturas que são acionadas ao toque. De acordo com ele, as faces rígidas do aço e suas sutilezas conversam em movimentos pendulares. No texto do catálogo da exposição, o professor Frederico Coelho diz que as peças convidam o espectador para dançar.

Fotografias

Nas fotos dessa série, o artista Raul Mourão, se debruça sobre paisagens e subarquiteturas de cidades como Rio de Janeiro, Nova Iorque, São Paulo e Londres. Sacadas de prédios, esquipamentos esportivos, móveis e outros objetos inusitados servem de inspiração para o artista.

