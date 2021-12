Exposição homenageia a pintora mexicana Frida Kahlo

O ME Ateliê da Fotografia, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador), recebe a exposição FRIDA 112, em homenagem à pintora mexicana Frida Kahlo.

A mostra, que teve início neste sábado, 17, segue até o próximo dia 31, disponível para visitas nas sextas-feiras e domingos, das 15 às 20h.

