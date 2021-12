Exposição Henri Matisse Jazz será aberta nesta quarta-feira

Não é preciso conhecer muito de arte plástica para saber que houve uma ruptura em seu conceito, de desenhos da natureza-morta para cores e formas inovadoras. Do Realismo e Naturalismo para o Modernismo.

Um dos grandes nomes deste último estilo é o pintor francês Henri Matisse (1869 - 1954), que ficou conhecido inicialmente por pertencer ao movimento Fauvismo, também chamado de Fovismo, que significa "as feras". O que pode ser percebido através da vivacidade das cores tão presentes em seu trabalho.

Ele se formou em Direito, por vontade do pai. Mas acabou não seguindo. Quando estava doente, obrigado a ficar na cama, a mãe de Matisse deu a ele material para pintar, e a partir daí ele começou a se dedicar à arte.

Flertou com a escultura e com o desenho, e mais tarde com as gravuras. Mas foi, coincidentemente, quando ele estava de novo de cama que desenvolveu obras para o livro Jazz, um de seus trabalhos mais reconhecidos.

Nele, Matisse usa a técnica de colagem de origem japonesa, através de recortes com a tesoura em papéis já pintados de guache.

Da colagem original da obra Jazz, foram impressas 250 cópias, das quais duas estão no Brasil. Uma na Pinacoteca de São Paulo e outra no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro.

E é justamente o exemplar 196 da Chácara que traz pela primeira vez a Salvador a série Jazz. A exposição Henri Matisse Jazz será aberta a partir das 19 horas desta quarta-feira, 11, na Caixa Cultural Salvador.

"Eu entro nessa sala, essas obras me transmitem uma vibração, uma alegria, que é algo impressionante", declara a curadora Anna Paola Baptista ao se referir à exposição, que tem produção local de Claudine Touliner.

Do circo para o jazz

Inicialmente, a obra ia ser chamada de Circo. Não à toa, é possível perceber personagens e situações circenses presentes nas 20 pranchas, que são as folhas autônomas e soltas no livro.

Mas Matisse levou cinco anos para terminar o trabalho, e o nome mudou para Jazz. "O jazz, na época, era símbolo da modernidade, do rápido, do ritmado, e ele transforma nessa vibração das cores", contextualiza Paola ao se referir a uma afirmação de Matisse, que compara o ritmo do jazz com a composição das cores.

A cor sob a forma

"A técnica de colagem já estava circulando pela Europa, os dadaístas, os cubistas e até mesmo fotógrafos já empregavam ela, mas a colagem de Matisse se utilizava de elementos da realidade para interferir na obra", afirma a curadora da exposição.

"O que Matisse está fazendo é a questão da cor se tornar ela mesma o desenho. A obra é figurativa, embora nada tenha a ver com o Naturalismo ou Realismo. Matisse não está de jeito nenhum tentando copiar a natureza, ele está tentando representar a natureza como ele enxerga pela sua sensibilidade", acrescenta Paola.

A exposição conta ainda com os pensamentos presentes no livro Jazz, escritos pelo próprio Matisse, além de um pequeno filme sobre a técnica utilizada por ele e um pouco de sua história. "A exposição do Jazz tinha sido aprovada pelo edital da Caixa Cultural de Brasilia, mas surgiu uma brecha na programação de Salvador", conta Paola.

Influência na Bahia

As cores e formas tão vivas de Matisse inspiram muitos artistas, como é o caso do baiano Bel Borba. "Ainda hoje, depois de mais de 100 anos, eu me identifico com aquela maneira de Matisse de se expressar na pintura", diz.

"Gosto daquele vigor, como dizia antigamente, selvagem. Na minha pintura, eu tenho o meu momento selvagem também. Por isso, eu me identifico mais com Matisse do que com Picasso", acrescenta Bel.

Matisse x Picasso

Matisse é muitas vezes comparado a Picasso, pela ruptura dos conceitos de arte. "Eles se respeitavam muito, trocavam quadros, favores, então acho que eles mesmo se reconheciam como as duas figuras mais importantes da época", afirma Paola. "Ficaria um buraco na arte se não tivesse existido Picasso e Matisse".

A curadora também ressalta as diferenças entre os dois. "Se a gente pensa Picasso por um lado mais cerebral da arte moderna, a gente pensa Matisse como a arte da vivacidade, da explosão de cores, da forma, das curvas".

Explica ainda o possível motivo pelo qual o nome de Picasso é mais conhecido do que o de Matisse, por uma pessoa que não conhece muito de arte. "Picasso ficou produzindo 20 anos depois que Matisse já tinha morrido. E se criou um marketing de Picasso, que talvez Matisse não tenha criado sobre si. Mas em termos de importância da arte, eu considero que os dois estejam bem próximos".

