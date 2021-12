Exposição "Genaro" tem seus últimos dias na capital baiana

O público tem até o dia 24 de novembro para visitar a exposição Genaro – Traço, Pincel e Trama, no Museu da Misericórdia. A mostra, que está em seus últimos dias, reúne 59 obras do artista plástico baiano Genaro de Carvalho, reconhecido pelo uso de cores fortes e contrastantes e considerado o introdutor da tapeçaria artística no Brasil. A curadoria é de Simone Trindade.

As obras da exposição pertencem a coleções particulares de Irmãos da Santa Casa e estão sendo expostas em conjunto pela primeira vez. A exposição revela as diferentes fases do artista e integra o calendário comemorativo ao aniversário de 470 anos da Santa Casa da Bahia.

Quem visitar a exposição poderá apreciar o desenvolvimento ao longo dos anos de Genaro de Carvalho, artista integrante da primeira geração de modernistas da Bahia, ao lado de Carlos Bastos e Mário Cravo Jr. Entre as obras em cartaz, estão pinturas, desenhos e tapeçarias que retratam os temas recorrentes do artista, como a fauna e a flora nacionais, além de marinhas, casarios e as mulheres brasileiras.

