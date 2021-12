Exposição fotográfica sobre envelhecimento é exibida em shopping de Salvador

Visando combater o preconceito sobre envelhecimento, que a exposição fotográfica “Um novo olhar sobre o envelhecimento” será exibida, entre os dias 18 e 30 de abril, na praça de alimentação do Salvador Shopping, na capital baiana.

A exposição reúne imagens do fotográfo Edgard Chaves e faz parte do projeto MaduraMente, campanha que pretende conscientizar a sociedade sobre os preconceitos contra o envelhecimento.

Bate-papo

O projeto também conta com bate-papo sobre temas relacionados ao envelhecimento e longevidade com o médico ortopedista Marcio Santana; Fabiano Mehmeri, Coordenador de Desenvolvimento Socioambiental do Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM); e Maria Emília Oliveira de Santana Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva da Associação Nacional de Gerontologia do Estado da Bahia. O evento acontece na quinta-feira, 18, às 10h, no autitório do Salvador Shopping.

