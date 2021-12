Exposição fotográfica retrata comunidade quilombola do recôncavo baiano

Retratando a herança cultural africana, a exposição fotográfica (R)Existência aborda as tradições culturais do quilombo por meio do olhar dos fotógrafos Adalton Silva, Carlos Machado, Iara Oliveira, Márcia Pinheiro, Monic Grappi, Rejane Alice e Sara Nacif, com curadoria de João Machado. A abertura para convidados ocorrerá no dia 19 de agosto, a partir das 19h, em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia.

Já a exposição estará disponível ao público no dia 20 e seguirá até o dia 19 de setembro, de segunda a sexta, no horário das 10 às 18h, e aos sábados, das 9 às 12h. A entrada é gratuita. Na mostra, o público poderá conferir retratos do cotidiano do quilombo e a aridez do sertão encontrado no recôncavo.

