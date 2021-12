Exposição fotográfica homenageia Mestre King

No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Dança - no dia 29 de abril - uma exposição fotográfica homenageia Raimundo Bispo dos Santos, o Mestre King, primeiro homem a se graduar em Dança pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), e precursor da dança afrobrasileira. Realizada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), a exposição gratuita ocorre em centros do subúrbio de Salvador.

No Espaço Cultural Alagados, no bairro do Uruguai, a mostra ficará aberta de 8 a 30 abril. Já no Centro Cultural Plataforma, entre os dias 16 e 30. O horário de visitação é o mesmo para os dois locais, das 9h às 18h.

Além de fotos do acervo pessoal de Mestre King, há fotografias de autoria de nomes como Any Vallete e Rafael Martins, com curadoria de Álvaro Villela. Todas retratam a trajetória profissional do artista, desde aluno de Escola de Dança da Ufba até se tornar coreógrafo com o grupo Gênesis, formado em 1976.

Ainda há registros de sua mais recente criação, o espetáculo Opaxorô, que, sob uma perspectiva contemporânea, faz a narrativa coreográfica da viagem de Oxalá para a terra de Xangô.

Mestre King tem atualmente 70 anos e já montou mais de 100 coreografias ao longo da sua carreira.

