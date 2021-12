Exposição fotográfica homenageia aniversário de Salvador

Será aberta nesta sexta-feira, 15, a exposição "Formas de Salvador", em homenagem ao aniversário da capital baiana, comemorado no dia 29 de março. A mostra conta com 19 imagens que mostram a silhueta de diferentes espaços da cidade durante o nascer e o pôr do sol.

A mostra fica em cartaz até 30 de março, no Salvador Shopping, com imagens dos fotógrafos Eduardo Mafra e Jacimário Sanfim. Além das construções e paisagens retratadas, também é registrada a interação dos moradores e turistas com estes espaços.

adblock ativo