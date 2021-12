Exposição faz apanhado de 12 espetáculos do Núcleo Viladança

Começou nesta quarta-feira, 30, a exposição "O Vila Dança: Retrospectiva das Criações Coreográficas de Cristina Castro", no foyer do Teatro Vila Velha, no Campo Grande. Até o dia 21 de outubro, os visitantes podem conferir imagens feitas por seis fotógrafos que acompanharam os 12 espetáculos da coreógrafa, bem como exemplares de figurinos, adereços e clipagens.

Com projeto expográfico de Andrea May e Pedro Gaudenz, além de direção artística da própria Cristina, a exibição acontece de segunda a sexta das 14h às 19h e aos sábados e domingos das 18h às 21h. A entrada é gratuita.

