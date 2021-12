Exposição 'Fantástico Corpo Humano' volta a Salvador

A exposição "Fantástico Corpo Humano" retornará à capital baiana, a partir do dia 15 de outubro, no estacionamento G2 do Salvador Shopping. A mostra estará por aqui em curta temporada e trará, pela segunda vez, mais de 150 órgãos reais para compor uma viagem realista pela anatomia.

As visitas poderão ser realizadas de segunda a sexta, das 14h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 19h. A classificação indicativa é livre. Os ingressos serão comercializados, de segunda a sexta, a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já nos sábados, domingos e feriados, a entrada terá custo de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

A meia-entrada é válida para estudantes, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos.

A exposição é composta por corpos que foram doados à ciência para fins didáticos e passados por um processo chamado "plastinação", que consiste na substituição de toda a água e gordura por polímeros plásticos. Este processo impede a decomposição e o mau cheiro, conservando a maioria das propriedades originais.

O passeio pela anatomia do corpo humano é dividido pelos sistemas esquelético, muscular, nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular, circulatório e reprodutor. Terá ainda um espaço especial sobre a vida fetal e a medicina moderna.

Desta forma, é possível ter uma melhor compreensão de algumas doenças, como o câncer de mama e de cólon, cirrose hepática, gravidez ectópica, artrite, osteoporose e fraturas ósseas.

A exposição tem classificação indicativa livre (Foto: Divulgação)

