Exposição explora os bastidores da moda francesa

A alta-costura é moda para poucos: menos de 1% da população mundial pode comprar qualquer uma das peças desfiladas pelas maisons associadas à Câmara Sindical da Alta-Costura. Considerado um dos maiores patrimônios da cultura francesa e responsável por oxigenar a criatividade do mundo fashion, esse universo de fantasia chega às paredes da Aliança Francesa a partir desta sexta-feira, 6, com a abertura da exposição Les Coulisses de la Mode (Os Bastidores da Moda), do fotógrafo Bruno Pellerin.

A mostra traz 28 fotografias em preto e branco que retratam os bastidores de marcas como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent e Jean-Paul Gaultier entre os anos de 1988 e 1992.

Pellerin conta que o seu trabalho como fotógrafo de moda começou quando foi contratado por algumas casas de alta-costura para fazer imagens comerciais. Chegar aos bastidores foi uma extensão inevitável. "A exposição representa uma mistura da minha trajetória em Paris: traz retratos de costureiros, momentos particulares nos bastidores, além de fotos de desfiles e catálogos".



Segundo ele, o período temporal escolhido diz respeito a uma época onde era possível contato direto e intimista com estilistas e maquiadores. "Nós éramos uma pequena família. Era bom trabalhar nesse ambiente".

Radicado há oito anos no Brasil, o francês afirma que as imagens em P&B permitem ao visitante dar asas à imaginação. "Uma foto com cores impõe detalhes das roupas e ambientes. O espectador precisa de liberdade criativa".

Tradição em extinção

Olivia Deroint, diretora geral da Aliança Francesa em Salvador, acredita que a exposição é relevante por apresentar uma realidade que está desaparecendo na moda. "A tradição das empresas familiares está sumindo por conta da industrialização e dos grandes conglomerados de luxo. Trazer à tona a história da alta-costura revitaliza esse sonho".



Ela também destaca a importância das imagens de Bruno Pellerin como um olhar artístico para o fenômeno. "A cultura é a música, dança, teatro, mas também é a moda".

De acordo com ela, o diálogo com o universo fashion na Aliança Francesa vai se estender num curso chamado Parlons Mode (Falemos Moda), ministrado pela estilista Ana Bittencourt, formada no Atelier Fleuri Delaporte Paris. "Ela vai tratar da história da moda francesa a partir das figuras mais importantes desse campo". A oficina, ainda sem data de início definida, também vai contar com uma parte prática de desenho e customização.

