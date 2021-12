Exposição exibe objetos da cultura Maya em shopping de Salvador

Vasos, pratos e máscaras em cerâmica, pinturas sobre penas de aves regionais, estatuetas e variadas peças arqueológicas podem ser vistas na exposição Rota Maya, no Salvador Shopping (Piso L1), de 6 de fevereiro a 5 de março, no horário de funcionamento do shopping. A exposição, gratuita, já passou por diversos estados do Brasil e conta com mais de 140 peças, entre réplicas de valor inestimável e originais.

Além das peças, a mostra destaca a presença do milho, considerado alimento sagrado; o cacau, do qual se extrai a bebida divina da realeza; e o jade, que foi o primeiro minério para confecção de peças de alto valor, sendo explorado em Guatemala para presentear altas autoridades. Compõem também a exposição alguns textos, fotografias e estandartes com a finalidade de inserir o visitante na rica cultura maia.

adblock ativo