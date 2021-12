Exposição exibe esculturas do médium José Medrado

Tudo começou com uns esboços feitos em carvão. Tempos depois, o médium José Medrado se encaminhava para uma loja com uma lista de materiais na mão. O pedido, ele conta, foi feito pelo espírito do artista Antonio Lisboa, o Aleijadinho.

O resultado do encontro entre os dois pode ser visto a partir desta segunda-feira, 2, às 19h30, na loja LB Home/Artefacto (R. Maceió, 105, Jardim Brasil, Barra). O médium inaugura uma mostra que reúne cerca de 20 trabalhos mediúnicos, assinados por artistas como Renoir, Rodin, Pablo Picasso, Camille Claudel, Frei Agostinho de Jesus, Frei Agostinho da Piedade e Aleijadinho, naturalmente.

A renda arrecadada com a venda das peças será revertida para os projetos assistenciais da Cidade da Luz (www.cidadedaluz.com.br), instituição criada, mantida e administrada por José Medrado.

Surpresa

Ele conta que já faz pinturas mediúnicas há 25 anos, e que nunca acreditou que fosse possível fazer escultura. "É algo que nunca cogitei fazer, nem era apreciador. Quando comecei a fazer as pinturas, Aleijadinho aparecia e fazia uns desenhos em carvão, como se fossem esboços das peças dele que estão em Congonhas. Achei estranho aquilo, mas tudo bem".

Medrado diz que, depois de algum tempo de ausência, Aleijadinho reapareceu, há um ano, dizendo para ele tomar nota de uns materiais, que iam começar a fazer esculturas.

"Anotei, mesmo sem saber direito o que era. Cheguei numa loja e pedi um garrote. A atendente me perguntou o que era, eu respondi a ela: 'Se você não sabe, imagina eu!'".

As esculturas, que são produzidas a partir da terracota, são feitas num tempo que varia entre cinco e 15 minutos. "Nunca busquei informação nenhuma sobre escultura. Para mim, é surpreendente", Medrado afirma.

No caso das peças de Rodin, que eram produzidas em bronze, um efeito que se assemelha ao material é feito na própria terracota. "Aqui em Salvador não teria como fundir as peças", explica o médium. Outros efeitos produzidos nas peças são de madeira, ferro e metal polido.

Ele descreve o momento em que cria a partir de uma espécie de choque na coluna e uma dormência no corpo que permanece até que o trabalho chegue ao fim. Ao todo, Medrado já elaborou 50 peças de escultura mediúnica.

Aleijadinho

Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, viveu entre os anos de 1730 e 1814 em Ouro Preto, Minas Gerais. Foi lá que o artista, que é tido como o maior expoente da arte colonial brasileira, realizou grande parte de sua obra.

Dentre o legado que deixou, estão a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.

