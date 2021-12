Exposição em Salvador conta história do 2 de Julho

O Dois de Julho, data da entrada triunfal das tropas libertadoras brasileiras na tomada da capital baiana dos portugueses (em 1823), é o tema da nova exposição que a Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural faz em parceria com a CCR Metrô Bahia.

A mostra “Salve o Dois de Julho: Memórias da Independência da Bahia” fica em cartaz na Estação Pirajá de metrô, de 1º a 9 de julho. A exposição é composta por 20 painéis que contam a história da data, através de fotos e postais do acervo do Museu Tempostal e do Ipac/SecultBA.

Nos painéis, o público poderá conhecer mais sobre os acontecimentos no roteiro do evento que reúne localidades como o bairro de Pirajá, antiga estrada das Boiadas – atual Avenida Lima e Silva – e da Lapinha.

Pirajá em destaque

Um dos destaques da exposição é o bairro de Pirajá, um dos mais antigos de Salvador. O bairro foi palco da principal batalha travada entre os brasileiros e portugueses, em 8 de novembro de 1822, durou oito horas e envolveu cerca de quatro mil homens na área de Cabrito – Campinas – Pirajá, sendo considerada a mais alta demonstração da resistência brasileira ao longo da campanha militar pela independência.

