Exposição em Salvador celebra 'Día de los Muertos'

Será exibida a partir desta terça-feira, 16, a exposição "Día de los Muertos en México". As fotografias estarão expostas no Palacete das Artes, até o dia 9 de junho. Os interessados podem conferir de terça a sexta, das 13h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h. A entrada é franca

A exposição está relacionada à celebração que ocorre no México, de 31 de outubro a 2 de novembro, e se tornou patrimônio cultural. Ao todo serão exibidas 30 fotos de um concurso de fotográfico feito pela Secretaria de Cultura do México, com o intuito de divulgar, através das imagens, a manifestação cultural registrada pela Unesco como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade.

Serão expostos três tópicos: Mercados e Tianguis, Altares e Oferendas, Música e Dança. O primeiro exibe ponto de encontro cultural e estético, ambientes onde ocorre trocas de dinheiro e memórias. Já o segundo tópico mostra o encontro entre a vida e a morte. E por último são as diferentes manifestações culturais do México, que ocorrem em ruas, praças, cemitérios e casas.

