Exposição em Salvador apresenta fotografias da tragédia em Mariana

Será apresentado na Caixa Cultural Salvador, entre os dias 15 de agosto e 21 de outubro, a exposição "Mariana", assinada pelo fotógrafo Christian Cravo e baseada em livro de mesmo nome. A exposição apresenta imagens que retratam a tragédia ambiental em Mariana, Minas Gerais.

Ao todo serão apresentadas 28 fotografias que retratam as memórias humanas do rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu em 2015. No período foram registradas 19 vítimas e centenas de pessoas desabrigadas.

A produção foi feita durante três dias, onde Christian Cravo pecorreu pelos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baivo. Entre as imagens registradas estão objetos, roupas, calçados cobertos por lama, retratos sujos de barro e as casas atingidas durante a tragédia.

"Mariana" ficará exposta de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada franca e aberta ao público de todas as idades.

