Exposição em homenagem a Maria Bethânia é aberta no RJ

A história de uma voz que impactou para sempre a música brasileira é reinterpretada através de diversas linguagens artísticas. Assim pode ser definida a exposição Maria de Todos Nós: uma homenagem aos 50 de carreira da cantora Maria Bethânia em cartaz a partir de hoje no Paço Imperial (Rio de Janeiro). A mostra segue aberta ao público na capital carioca até o dia 13 de setembro, sempre de terça a domingo, das 12h às 18h, com entrada gratuita.

Sob direção geral de Bia Lessa, nome por trás da estrutura cênica dos últimos shows de Bethânia, a exposição reúne mais de 100 artistas em prol da tarefa de oferecer uma visão única sobre o trabalho de um dos maiores ícones do país.

Em entrevista para A TARDE, Bethânia afirmou que é bom receber de volta a resposta das pessoas e que por isso adora os palcos. "Eu acho maravilhoso. Mas, a maneira de receber na exposição é diferente. No palco, estou ali fazendo e vivendo. Aqui, estou assistindo uma reverência. Isso é muito bonito e muito grande", detalha.

Para ela, os tantos formatos artísticos em que os seus 50 aos de carreira foram trabalhados são bons exemplos de uma carreira séria e árdua luta. "Só que eu também dei muito trabalho para esses artistas. Ao longo desses 50 anos eles encontraram muitos elementos para as façanhas que estão aqui. É bonito ver uma trajetória materializada dessa forma. É uma resposta comovidíssma. Eu estou comovida e a resposta deles é comovente", resume.



<GALERIA ID=20187/>

Reunião artística

A mostra nasceu a partir de um movimento voluntário de amigos e fãs de Bethânia - famosos ou anônimos. Todos foram reunidos pela produtora Ana Basbaum e colaboram com um sem fim de obras artísticas: são fotografias, vídeos, instalações, roupas, xilogravuras, joias, cadernos, bordados, etc. Fazem parte da lista de expositores nomes como Maria Bonomi, Irmãos Campana, Paulinho Moska, Mana Bernardes, Maria Luisa Mendonça, Maurício de Sousa, Mirabeau Sampaio e Moreno Veloso.

São 12 salas em ocupação circular do Paço Imperial, além de uma extensão para as ruas onde tapetes estampam poesias de figuras como Ferreira Gullar, Nélida Piñon e Zélia Duncan. Segundo Bia Lessa, para falar de de Bethânia é necessário muita individualidade e muita coletividade.

"Isso que é interessante no trabalho dela. Esse caráter universal e contemporâneo. É importante frisar que, na realidade, não houve uma curadoria. Não existiu um processo de seleção porque não se tratava de escolher essa ou aquela obra. O bonito dessa exposição é o espírito", explica.

A diretora acredita que o espírito diz respeito ao que acontece com as pessoas. Portanto, o que cabia era um pensamento de como juntar e criar um diálogo entre coisas tão díspares. "Por conta disso, decidi usar elementos como feno, água, terra e serragem para criar uma costura de um Brasil potente. Tanto a nível cultural como da própria natureza", acrescenta.

A exposição foi financiada, sem leis de incentivo, pela empresa de cosméticos Natura e abre as celebrações de dez anos do projeto Natura Musical. De acordo com Fernanda Paiva, gerente de marketing institucional da marca, foi um presente o casamento de duas datas importantes.

"Sem dúvidas Bethânia era uma das grandes artistas que estavam faltando na nossa história. Se conectar com uma homenagem aos 50 anos de carreira dessa cantora é começar a comemorar nosso aniversário em grande estilo".

adblock ativo