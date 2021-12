Exposição em A TARDE apresenta trabalhos da família Cravo

Em homenagem à família Cravo e em comemoração ao centenário de A TARDE, a mostra Quatro Cravos fica exposta no foyer do jornal até o dia 19 de setembro, com entrada franca para visitantes e colaboradores. Integrante do projeto Arte por Toda Parte, que traz trabalhos de artistas locais para o espaço, a exposição coletiva leva ao foyer 11 obras dos membros da família Cravo, dentre elas três esculturas de Mário Cravo Jr. e fotografias de Mário Cravo Neto, Christian Cravo e Akira Cravo.

"É uma família de artistas fáceis de serem lembrados pela qualidade dos seus trabalhos. É raro ter pai, filho e netos com essas produções", explica Paulo Darzé, curador da mostra.

Segundo Darzé, a arte moderna da Bahia é bem representada pela mostra, tendo Mário Cravo Jr. como um dos seus precursores. Escultor reconhecido internacionalmente, Mário Cravo é o criador de belos monumentos que ornamentam a cidade, como A Cruz Caída, no Pelourinho, e a Fonte da Rampa do Mercado, no Comércio, dentre outros.

Na fotografia baiana, Mário Cravo Neto é um dos nomes mais importantes da contemporaneidade, com trabalhos associados ao candomblé, mas também dedicando-se a fotos de estúdio. "Geralmente, são fotografias montadas, mais pensadas", explica Darzé.

Seu filho, Christian Cravo, também fotógrafo renomado, é representado na exposição com suas fotografias feitas no Haiti, em São Michel de l'Atalaya, fruto de um trabalho de pesquisa. Já Akira Cravo, o mais novo da família, tem quatros fotografias coloridas expostas, levando o cotidiano e as festas de largo da Bahia para a mostra. "Procurei escolher o melhor de cada um", explica Darzé.

Baianos no ArtRio - A Galeria de Arte Paulo Darzé, responsável por Quatro Cravos, é a única representante baiana na Feira Internacional de Arte Contemporânea ArtRio, que acontece de 13 a 16, no Rio de Janeiro.

Dentre as obras levadas, estão fotografias de Mário Cravo Neto, esculturas de Paulo Pereira, pinturas de Yuri Sarmento e obras com técnicas mistas de Gustavo Moreno.

adblock ativo